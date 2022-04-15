ОП: в Житомирской области возводят временные переправы и ремонтируют дома

В городах и селах Житомирской области устраняют разрушения, нанесенные российскими оккупантами. На это из бюджета выделено 100 млн грн, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"В Овруче устанавливают оконные блоки в жилых домах. Восстанавливают поврежденные крыши и кровли домов в пгт Черняхов и селе Раковщина. В селе Базар проводится осмотр повреждений для определения объемов работ по восстановлению" , - написал он.

Также, по словам Тимошенко, на севере области созданы временные переправы через реку Ирша в Малине и через реку Грезля между селами Народицкой общины. Этими переправами будут доставлять продукты, лекарства и гуманитарную помощь освобожденным от оккупантов населенным пунктам.

Тем временем специалисты занимаются разминированием села Новопиль и населенных пунктов Народицкой территориальной общины Коростенского района, добавляет заместитель руководителя ОП.