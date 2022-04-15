В Минобороны РФ пригрозили нарастить ракетные удары по Киеву

В Минобороны России в пятницу, 15 апреля, снова пригрозили нанесением ракетных ударов по Киеву в ответ на якобы обстрелы Украиной территорий РФ, сообщает Корреспондент.

Сегодня утром в Белгороде снова сообщают о взрывах. Местные жители пишут в соцсетях, что сработала система ПВО.

"Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевскими силами диверсий на российской территории" , - заявили в Минобороны РФ.

Там утверждают, что ночью были нанесены удары по Киеву по Жулянскому машиностроительному заводу.

В Минобороны РФ также заявили, что в Черниговской области система С-400 якобы сбила украинский вертолет Ми-8, совершивший атаку на населенный пункт в Брянской области.