NYT: Венгрия могла тайно поставлять оружие Украине

Венгрия могла тайно поставлять оружие Украине через другие страны, несмотря на объявленную публично "нейтральную" позицию. Об этом, со ссылкой на The New York Times, сообщает Новое время.

Издание отмечает, что Венгрия публично объявила себя нейтральной и запретила провоз оружия через свою территорию в Украину, чтобы не нарушить поставки дешевого российского газа.

"Но считается, что она тайно поставляла оружие через другие страны" , — пишет газета.

Представитель венгерского правительства отказался подтвердить или опровергнуть данные о военной помощи для Украины, заявив лишь, что "позиция Венгрии хорошо известна и осталась неизменной".

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично отказался предоставлять Киеву вооружение, запретил транзит оружия через территорию своей страны и не поддерживает эмбарго на российские нефть и газ.

В то же время Венгрия одна из 15 стран, принявших наибольшее количество украинских беженцев.