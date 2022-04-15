КГГА: в Киеве запустили еще один трамвайный маршрут
В Киеве запустили трамвайный маршрут №28Д от ул. Милославской до станции метро "Позняки", сообщает УНИАН.
Об этом в своем Telegram пишет КГГА.
"В Киеве запустили трамвайный маршрут №28Д от ул. Милославской до станции метро "Позняки". Интервал движения составляет 20 минут. Киев постоянно расширяет сеть работающего общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Сейчас функционирует: 62 автобусных маршрута в общем количестве 137 автобусов; 12 трамвайных маршрутов в количестве 57 трамваев; 14 троллейбусных маршрутов в количестве 35 троллейбусов.
Частные перевозчики осуществляют перевозки на 52 маршрутах общим количеством 250 автобусов.