КГГА: в Киеве запустили еще один трамвайный маршрут

В Киеве запустили трамвайный маршрут №28Д от ул. Милославской до станции метро "Позняки", сообщает УНИАН.

Об этом в своем Telegram пишет КГГА.

"В Киеве запустили трамвайный маршрут №28Д от ул. Милославской до станции метро "Позняки". Интервал движения составляет 20 минут. Киев постоянно расширяет сеть работающего общественного транспорта" , - говорится в сообщении.

Сейчас функционирует: 62 автобусных маршрута в общем количестве 137 автобусов; 12 трамвайных маршрутов в количестве 57 трамваев; 14 троллейбусных маршрутов в количестве 35 троллейбусов.

Частные перевозчики осуществляют перевозки на 52 маршрутах общим количеством 250 автобусов.