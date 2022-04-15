Министр обороны Латвии о наступлении РФ в Донбассе: будет второй Сталинград
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что РФ собирается устроить на Донбассе "второй Сталинград", чтобы добиться хоть какой-то победы до 9 мая, сообщает Европейская правда.
"На Донбассе намечается второй Сталинград с целью одержать хоть какую-то победу до 9 мая, что может привести к переговорам. Украинская сторона готова противостоять агрессии", - сказал министр.
Яркое тому свидетельство - уничтожение российского корабля "Москва" в Черном море, которое Пабрикс сравнил с тем, что во Вторую мировую произошло с японскими кораблями "Бисмарк" и "Ямато".
Причины успеха Украины министр называет две:
"Они защищают свои семьи и дома, а также после того, что произошло в Буче и происходит в Мариуполе, даже скептически настроенные западные государства готовы оказать больше военной помощи".
По словам Пабрикса, уже за 8-10 часов до начала войны Латвия отправила в Украину несколько самолетов.
"Также привезли "стингеры", противотанковые пушки и многое другое. Только на военную помощь было потрачено 200-250 млн евро. Это все современное оружие, но что-то придерживаем, чтобы самим не остаться без оружия", - сказал он.