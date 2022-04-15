ОВА: оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть жертвы

Российские оккупанты обстреляли Васильевку Запорожской области. В результате погиб один человек и еще пятеро ранены, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Запорожской областной военной администрации.

Сообщается, что российские войска провели артиллерийский обстрел Васильевки с позиций в поселке Михайловка и селе Орлянское. Повреждено несколько жилых домов в центре города и частный сектор, депо на железнодорожной станции "Таврийск", а также уничтожен продуктовый магазин.

"В результате российского обстрела 1 человек погиб, 5 получили ранения" , - говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается, что оккупанты сегодня направят российские СМИ в Васильевку, чтобы снять дискредитирующие сюжеты.