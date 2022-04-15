Генштаб: в войне с Украиной РФ потеряла около 20 тысяч военнослужащих

Генеральный штаб ВСУ доложил о потерях вооруженных сил РФ по состоянию на 15 апреля. Информация об этом размещена на официальной странице Генштаба в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 апреля ориентировочно составили:

личного состава – около 20 000 человек,

танков ‒ 756 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1976 ед,

артиллерийских систем – 366 ед,

РСЗО - 122 ед,

средств ПВО – 66 ед,

самолетов – 163 ед,

вертолетов – 144 ед,

автомобильной техники - 1443 ед,

кораблей /катеров - 8 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 135,

специальной техники – 25,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.