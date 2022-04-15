Генштаб: в войне с Украиной РФ потеряла около 20 тысяч военнослужащих

Генштаб: в войне с Украиной РФ потеряла около 20 тысяч военнослужащих
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ доложил о потерях вооруженных сил РФ по состоянию на 15 апреля. Информация об этом размещена на официальной странице Генштаба в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава – около 20 000 человек,
  • танков ‒ 756 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1976 ед,
  • артиллерийских систем – 366 ед,
  • РСЗО - 122 ед,
  • средств ПВО – 66 ед,
  • самолетов – 163 ед,
  • вертолетов – 144 ед,
  • автомобильной техники - 1443 ед,
  • кораблей /катеров - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 135,
  • специальной техники – 25,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Новости

Популярные темы форума

analytics