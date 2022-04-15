Генштаб: в войне с Украиной РФ потеряла около 20 тысяч военнослужащих
Генеральный штаб ВСУ доложил о потерях вооруженных сил РФ по состоянию на 15 апреля. Информация об этом размещена на официальной странице Генштаба в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – около 20 000 человек,
- танков ‒ 756 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1976 ед,
- артиллерийских систем – 366 ед,
- РСЗО - 122 ед,
- средств ПВО – 66 ед,
- самолетов – 163 ед,
- вертолетов – 144 ед,
- автомобильной техники - 1443 ед,
- кораблей /катеров - 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 135,
- специальной техники – 25,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.