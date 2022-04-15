"Укргазбанк" будет предоставлять кредиты для бизнеса онлайн

"Укргазбанк" максимально упростил обслуживание своих клиентов и сделал подписание кредитных соглашений и любых других документов онлайн, сообщает УНИАН.

Теперь для подписи соглашения не нужно тратить время и приезжать в банковские отделения. Все можно сделать дистанционно в системах "Вовремя" и "Сота". Для этого достаточно иметь электронную подпись (КЭП) и несколько минут. Документы можно подписать из любого уголка Украины и даже из-за границы. В банке отметили, что уже несколько кредитных соглашений клиенты подписывали даже с укрытия.

Какие документы можно подписывать в электронном виде: договоры, дополнительные соглашения и справки.

Что нужно клиенту для подписания документов дистанционно? Для клиентов банка достаточно иметь КЭП и предупредить менеджера о желании подписать документы онлайн. Для новых клиентов необходима предварительная идентификация в ближайшем отделении.

Подписать документы онлайн могут ФОПы, малый и средний бизнес, а также крупные корпоративные клиенты.

Кстати, клиенты МСБ могут открыть счет или подать заявку на кредит также онлайн.

Больше информации можно узнать позвонив по бесплатному номеру поддержки бизнес-клиентов "Укргазбанка": 0800-305-305.