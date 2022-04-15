ГПСУ: войска РФ обстреляли позиции украинских пограничников в Черниговской области

В пятницу, 15 апреля, российская армия произвела минометный обстрел позиций украинских пограничников. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

"Сегодня в 08:25 и в 09.00 с территории РФ зафиксирован минометный обстрел местности прилегающей к государственной границе Украины в районе населенного пункта Сеньковка (Черниговская область – ред.). 13 выстрелов произведено с вражеской территории" , - говорится в сообщении.

Пострадавших пограничников и местного населения нет.

Данные уточняются. Над местностью постоянно кружит вражеский беспилотник, добавили в ГПСУ.