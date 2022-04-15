Мэр: энергетики круглосуточно работают над восстановлением света и газа в Буче

Компания ДТЭК и другие экстренные службы круглосуточно работают над восстановлением электро, газо и водоснабжения жителям Бучи, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

"Восстановление электроснабжения, газа или централизованного водоснабжения будет происходить этапами. И не все микрорайоны можно технически сегодня обеспечить. Но тот успех, о котором мы сообщаем, говорит о том, что мы это делаем фактически 24/7" , - сказал он.

По его словам, компания ДТЭК восстановила питание центральной больницы города, а также вернули электроэнергию в резервуары чистой воды и станции пожарной службы Бучи.

Также он добавил, что ряд микрорайонов Буче пока остаются без водоснабжения, так как пока технически невозможно выполнить ремонтные работы.