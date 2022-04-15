WP: РФ угрожает "непредсказуемыми последствиями" из-за поставок оружия Украине

Российская Федерация на этой неделе направила США официальную ноту протеста. В ней говорится о том, что поставки оружия Украины могут привести к "непредсказуемым последствиям", пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

Об этом говорится в публикации The Washington Post.

Сообщается, что ноту протеста подали после того, как президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на 800 млн долларов, в который входит дальнобойная артиллерия, дроны, мобильные зенитные и противотанковые средства.

Кроме того, США способствовали поставке в Украину систем ПВО большой дальности, включая пусковые установки С-300 из Словакии.

"То, что россияне говорят нам в частном порядке, - это то же самое, что мы говорили миру публично - что огромный объем помощи, которую мы оказываем нашим украинским партнерам, оказывается чрезвычайно эффективным" , - заявил высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности.

Госдепартамент отказался комментировать содержание дипломатической ноты или какой-либо ответ США.