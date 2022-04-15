На совещании у Зеленского обсудили обеспечение армии
Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание по материально-техническому обеспечению армии, сообщает Укрінформ.
Об этом говорится в сообщении Офиса Президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание по материально-техническому обеспечению армии. При участии Премьер-министра Дениса Шмыгаля, Главнокомандующего Вооруженными Силами Валерия Залужного, руководителей силовых ведомств обсудили поставки вооружения и боеприпасов от партнеров Украины и темпы собственного производства", - говорится в сообщении.
На совещании также заслушали информацию от разведки.