На совещании у Зеленского обсудили обеспечение армии

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание по материально-техническому обеспечению армии, сообщает Укрінформ.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание по материально-техническому обеспечению армии. При участии Премьер-министра Дениса Шмыгаля, Главнокомандующего Вооруженными Силами Валерия Залужного, руководителей силовых ведомств обсудили поставки вооружения и боеприпасов от партнеров Украины и темпы собственного производства" , - говорится в сообщении.

На совещании также заслушали информацию от разведки.