В Польшу из Украины выехали почти 2,76 млн человек

Около 2,76 миллиона человек уехали из Украины в Польшу после нападения России 24 февраля, сообщает Европейская правда.

Такие данные приводит пограничная служба Польши.

В четверг прибыло 26 800 беженцев – рост на 8% по сравнению с предыдущим днем. В пятницу утром границу пересекли 6,2 тысячи человек, увеличение на 3%.

Также сообщается, что в среду границу в сторону Украины пересекли 22,5 тысяч человек. Всего с начала войны 24 февраля в Украину въехало 652 тысяч человек, говорится в сообщении.