Синегубов оценил возможность РФ захватить Харьков

Руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов считает, что российские оккупанты уже не смогут захватить Харьков. По его словам, эту битву Россия уже проиграла, сообщает РБК-Украина.

Глава ОВА отмечает, что РФ может вернуться к плану захватить всю область, однако ВСУ готовы дать ответ.

"Мы не исключаем это намерение. Мы к этому вполне готовы, не уменьшаем своего военного присутствия на обороне Харькова и тех фронтах, где мы уже выстояли. Мы лишь укрепляемся. Ведь мы видим планы врага - он кое-где готовит фортификационные сооружения, где-то окапывается и тому подобное. Сейчас это уже происходит не набегом, как они пробовали вначале. Сейчас они лучше спланировали атаку, если это произойдет - мы к ней готовы" , - заявил Синегубов.

По его словам, российские военные уже не смогут захватить Харьков, поскольку оккупанты понесли большие потери на этом направлении. Собрать новые силы, чтобы осуществить наступление, Россия сейчас не сможет.