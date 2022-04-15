В Сербии заявили о намерении уменьшить зависимость от российского газа

Вице-премьер и министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что страна намерена снизить свою зависимость от российского газа. Правительство планирует увеличить процент импорта из Греции и Азербайджана, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии.

Министр объяснила, что с сентября 2022 года правительство получит возможность диверсифицировать своих поставщиков природного газа, что повысит энергетическую независимость страны.

По ее словам, Сербия планирует поставлять больше газа из Греции и Азербайджана.

"Сербия все еще зависит от одного поставщика. У нас есть два направления газоснабжения, но мы зависимы от России. Наше соединение с Болгарией, которое будет готово в следующем году, дает нам возможность вести переговоры и получать LPG из Греции с сентября следующего года, подключаться к газу из Азербайджана, что уменьшает нашу зависимость" , - отметила Михайлович.

Однако в то же время она подчеркнула, что пока невозможно спрогнозировать цены и последствия таких действий.

"Мы не можем знать точно, какой будет цена на газ, потому что на рынке происходят тектонические сдвиги, и вопрос в том, какую цену мы сможем согласовать на переговорах с "Газпромом", но она точно не будет такой, как раньше" , - заявила министр.

Напомним, ранее в Ирландии заявили, что поддерживают введение эмбарго на закупку российской нефти.