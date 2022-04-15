Облпрокуратура: в Харьковской области оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы

Оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы с мирными жителями. Начато расследование. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)" , - говорится в сообщении.

По данным следствия, 14 апреля 2022 года российские военнослужащие обстреляли эвакуационные автобусы с мирными жителями в пгт Борово Изюмского района.

По предварительным данным, погибли 7 человек, еще 27 человек получили ранения.