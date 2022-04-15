Стефанчук: Рада ожидает решения суда по ОПЗЖ

Верховная Рада ожидает решения суда о запрете партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", сообщает Укринформ.

Об этом в эфире украинского телемарафона рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Что касается фракции ОПЗЖ, то начиная со вчерашнего дня, согласно указу СНБО, эта фракция и ее деятельность в Верховной Раде была приостановлена, больше такой фракции нет. Мы ожидаем решения суда относительно партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Кроме этого, на следующее заседание Рады мы выносим соответствующий законодательный акт по всем партиям, которые работали или работают в режиме сотрудничества с агрессором и по поводу соответствующего роспуска, и наказания таких партий" , - сказал Стефанчук.

По его словам, сейчас необходимо разграничивать запрет партии и роспуск фракции.

"По состоянию на данный момент, в соответствии с решением СНБО произошло приостановление деятельности партии, и Министерство юстиции подает иск в суд с тем, чтобы запретить эту партию. После того, как она будет запрещена, безусловно, будет решать и вопрос о присутствии ее во всех выборных органах, включая и Верховную Раду. Поэтому давайте дождемся, на следующей неделе мы, возможно, тоже будем собирать ВРУ с тем, чтобы проголосовать этот законодательный акт, и последует ответ на вопрос, каким образом будут функционировать соответствующие органы" , - рассказал Стефанчук.

Также, по его словам, половина экс-фракции ОПЗЖ принимает постоянное участие в заседаниях парламента.

"Что касается народных депутатов из ОПЗЖ, то у нас уже седьмое заседание Рады, и добрая половина депутатов этой бывшей фракции были на местах и ​​голосовали. Единственное, что в период военного времени мы голосуем с закрытым таблом. Такое решение было принято согласительным Советом ВРУ, и потому у нас не отмечается, кто и как голосует. Но по залу где-то половина этой фракции принимает постоянное участие в заседаниях ВРУ. Других нет, потому что многие из них за границей и они не вернулись по сей день" , - сказал Председатель ВР.

Кроме того, Стефанчук выразил мнение, что в Раде изменилось само отношение к голосованиям тех депутатов, которые до 14 апреля были в составе ОПЗЖ. По его словам, от 24 февраля они "совершенно компромиссно шли на любое сотрудничество и голосовали за все решения, необходимые для Украины".

В то же время, отметил Председатель ВР, в парламенте есть разные мнения о сотрудничестве депутатов с коллегами от ОПЗЖ. Стефанчук отметил, что депутаты согласились, что "будут действовать в пределах и способом, предусмотренным законом".