Рынок труда во время войны: кого и где ищут работодатели

Больше всего вакансий сейчас открыто во Львове. Чаще всего работодатели ищут разработчиков программного обеспечения, сообщает Новое время.

Об этом пишет сайт по поиску работы Jooble.

Больше всего вакансий в таких городах:

Львов – более 59 000 вакансий;

Киев – более 7 500 вакансий;

Запорожье – более 7 500 вакансий;

Днепр - более 1 900 вакансий;

Ивано-Франковск - более 1500 вакансий;

Винница – более 1 400 вакансий;

Житомир – более 1 000 вакансий;

Луцк – более 800 вакансий;

Кропивницкий – более 800 вакансий;

Кривой Рог – более 800 вакансий.

В пятерку самых популярных вакансий от работодателей входят:

разработчик программного обеспечения (от 8000 до 17 0000 грн/мес.);

рабочий-разнорабочий (от 6500 до 30 000 грн/мес.);

копирайтер (от 8000 до 40 000 грн/мес.);

менеджер по продажам (от 7000 до 72 300 грн/мес.);

водитель (от 6500 до 40 000 грн/мес.).

Также работодатели активно ищут операторов колл-центра, консультантов, поваров, тестировщиков программного обеспечения, дизайнеров.

На рынке сейчас больше всего предложений об отдаленной работе для разработчиков программного обеспечения, удаленных менеджеров по продажам, операторов колл-центра, тестировщиков программного обеспечения и дизайнеров.

Украинцы чаще всего ищут работу водителями, уборщиками, медсестрами, продавцами, грузчиками, трактористами, охранниками, сварщиками, бухгалтерами, швеями.

Люди ищут работу в больших городах: Киев, Одесса, Днепр, Львов. Также много поисковых запросов о работе в Кривом Роге, Запорожье, Полтаве, Ровно, Ивано-Франковске и Тернополе.

По данным кадрового портала grc.ua, в целом на украинском рынке труда количество вакансий по сравнению с прошлым годом сократилось в 19 раз, а в Киеве – в 30 раз. Нынешний кризис на рынке труда самый тяжелый за последние 10 лет.