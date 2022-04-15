В Киеве переименовали сквер дружбы Киева и Москвы в честь Героев Мариуполя

Киевсовет принял решение о переименовании бывшего сквера родственных городов в честь дружбы Киева и Москвы в сквер Героев Мариуполя, сообщает﻿ пресс-служба КГГА.

С такой инициативой выступил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня я подал проект решения о переименовании бывшего сквера дружбы между Киевом и Москвой в сквер Героев Мариуполя. И депутаты поддержали такую инициативу. Сквер расположен в Голосеевском районе города, на улице Якубовского – на Теремках. Несколько лет назад его отремонтировали. Стоявший в сквере памятный знак так называемой "дружбе" демонтировали в прошлом году. Теперь зеленая зона получила новое название. И это важно!" – сказал Виталий Кличко после заседания Киевсовета.

Также был принят ряд переименований городских объектов, проекты решений по которым уже были подготовлены и прошли необходимые процедуры.