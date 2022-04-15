Стало известно о режиме работы церквей на Пасху

Церкви не будут работать в комендантский час на Пасху. Об этом сообщили в полиции, Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви, сообщает Українські Новини.

"Культовые сооружения в период комендантского часа будут закрыты" , - сообщили в полиции.

Освящение пасхальных корзин христиан будет проводиться в храмах и на прилегающей к храмам территории с учетом комендантского часа в том или другом регионе.

Это касается христиан как западного, так и восточного обряда.

Пасхальные богослужения также не будут проводиться в комендантский час.

В ПЦУ отметили, что в целях обеспечения безопасности прихожан и духовенства, особенно в районах, приближенных к фронту, благословляется устанавливать время начала богослужений Страстной седмицы (особенно Страстей в четверг и Похороны Плащаницы в пятницу) и на Пасху так, чтобы их начало и завершение не приходилось на период комендантского часа.

ПЦУ просит также учесть дополнительное время для прихожан и духовенства на дорогу к храму и от него (приблизительно один час до и после богослужения, в зависимости от размера населенного пункта).

"В связи с этим разрешается начать Пасхальное богослужение не в полночь, а утром в воскресенье после завершения комендантского часа" , - отметили в ПЦУ.

В монастырях, имеющих закрытую территорию и доступ к которым будет ограничен на время действия комендантского часа, богослужения совершаются в соответствии с решением руководства монастыря с учетом общих норм.

В местах, где не наблюдается повышенная опасность из-за боевых действий и обстрелов со стороны российских войск, духовенство может обратиться в органы местной власти за разъяснением о возможности смены режима комендантского часа на Пасхальную ночь и принимать решения по расписанию служб с соблюдением такого режима.

Указанные нормы также касаются организации освящения пасхальных блюд.