"Укрзализныця" возобновляет поезда в Чернигов и населенные пункты области

"УЗ" с 16 апреля возобновляет железнодорожное сообщение с деблокированным Черниговом и рядом населенных пунктов области, сообщает УНИАН.

Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"Укрзализныця" с 16 апреля возобновляет железнодорожное сообщение с Черниговом. Этот город был во вражеской блокаде более месяца и постоянно подвергался бомбардировке артиллерией врага" , – говорится в сообщении.

По информации компании, в областной центр будет ездить региональный дизель-поезд № 894/893, он будет отправляться из Чернигова в 07:00 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 11:06. В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:18 и прибывать в Чернигов в 19:20.

Отмечается, что дизель-поезд будет делать остановки на станциях Муравейка, им. Бориса Олийныка, Вересоч, Вертиевка, Нежин, Носовка, Кобыжчи, Бобровица, Заворичи, Бобрик, Бровары, Дарница, Выдубичи, Киев-Демеевский и Протасов Яр.

На маршруте сначала будут курсировать дизель-поезда польского производителя Pesa, позже – современные пассажирские вагоны на локомотивной тяге.

"В частности, уже восстановили железнодорожное сообщение с Сумской областью, теперь на очереди Черниговская область. Восстановление миграции населения между городами означает, что наша экономика начинает работать, мы становимся сильнее" , – отметил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

Для восстановления движения в Чернигов железнодорожники в сжатые сроки отремонтировали почти 300 км путей, мост на станции Заворичи и на перегоне Липов Рог – Вертиевка, путепровод в Нежине. Также на направлении восстановлены устройства СЦБ и связи. На участке Бровары – Нежин – Чернигов восстановлена контактная сеть, на других участках работы еще продолжаются.

Кроме того,

"Укрзализныця" восстанавливает с 16 апреля движение пригородных поездов Дарница-Нежин. Первый поезд из Нежина будет отправляться в 06:00 и прибывать на железнодорожную станцию Дарница (Киев) в 08:45. Следующий поезд будет отправляться из Нежина в 12:15 и прибывать в Киев в 15:00" , - добавили в компании.

В обратном направлении поезда будут отправляться из Дарницы в 09:00 и 17:17, прибывать в Нежин в 11:45 и 20:00 соответственно.

В компании напомнили, что "Укрзализныця" назначила региональный экспресс Харьков — Ворожба (через Суммы) и обратно.

Также с 12 апреля были возобновлены поезда в Сумской области: Терещенская – Шостка, Конотоп – Шостка, Конотоп – Ворожба, Конотоп – Бахмач, Хутор Михайловский – Конотоп и Терещенская – Конотоп.