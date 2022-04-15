МИД: Северная Македония высылает еще шесть дипломатов РФ

Северная Македония объявила еще шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Об этом, со ссылкой на МИД страны, сообщает Корреспондент.

“На основании информации, полученной от соответствующих органов, шесть упомянутых российских дипломатов занимались деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях, и должны покинуть территорию Республики Северная Македония в ближайшие пять дней” , - говорится в сообщении.

Напомним, 28 марта Северная Македония потребовала высылки пятерых российских дипломатов.