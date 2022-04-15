РосСМИ: в российских портах обвалились объемы контейнерных перевозок

Перевалка контейнеров в морских портах РФ по итогам марта снизилась на 21,9% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года — до 385,143 тыс. TEU, сообщает Новое время.

Как пишет российский Интерфакс, в Балтийском бассейне перевалка контейнеров в марте рухнула на 43,7% - до 123,488 тыс. TEU.

В Азово-Черноморском бассейне перевалка контейнеров сократилась на 25% - до 64,4 тыс. TEU.

На Дальнем Востоке перевалка выросла — но всего на 3,8%, до 181 тыс. TEU.

Терминалы Большого порта Санкт-Петербург в марте 2022 года снизили перевалку контейнеров на 44,5% - до 101,145 тыс. TEU.

В порту Новороссийск контейнерооборот сократился на 24,4% - до 64,352 тыс. TEU.

В порту Калининград перевалка контейнеров упала на 36,4% - до 21,77 тыс. TEU.

Рост контейнерооборота во Владивостоке составил 2,7% - до 106,298 тыс. TEU.

В целом, количество груженых контейнеров в марте в РФ сократилось на 30,6% - до 273,912 тыс. TEU, количество порожних — выросло на 13,1%, до 111,231 тыс. TEU.

Ранее прогнозировалось, что в мае падение контейнерооборота в морских портах северо-западного бассейна РФ может составить 95%, если на рынок не зайдут новые морские перевозчики.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал заблокировать порты для российских судов.