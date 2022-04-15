Луганская ОВА: из Попасной удалось эвакуировать только трех человек
Сегодня эвакуировали 370 жителей области по пяти маршрутам. Однако из Попасной уехали только трое, их машина попала под обстрел. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Он отметил, что город плотно обстреливали с самого утра. Поэтому было решено автобус для эвакуации оставить в соседнем населенном пункте, где относительно безопасно, а жителей Попасной подвозить туда на автомобилях.
"Но даже таким образом удалось совершить только один рейс – спасти трех человек. После очередного мощного обстрела обломки снарядов попали в это транспортное средство. Автомобилю с пассажирами удалось выехать из-под вражеского огня на полностью спущенных шинах. К счастью, обошлось без жертв, эвакуированные уже в другом регионе страны", - написал Гайдай.