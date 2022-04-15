Кличко: в Киеве тарифы на горячую воду пока не будут повышать

Киев оставит тарифы на горячую воду на уровне прошлого отопительного сезона до 31 мая, сообщает УНИАН.

Как сообщает пресс-служба КГГА, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил после состоявшегося сегодня заседания Киевского городского совета.

"Сегодня, в условиях военного положения, когда люди оказались в сложном финансовом положении, мы приняли важное решение о предоставлении коммунальных услуг в столице. Это решение обеспечит применение до 31 мая тарифов на горячую воду и тепловую энергию для ее приготовления на уровне прошлого отопительного сезона. То есть мы продлим действие этих тарифов, не повышая их!" , - сказал Кличко.

Он отметил, что дальнейшая корректировка стоимости будет зависеть от цен на газ, которые установят на уровне государства.