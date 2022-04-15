Bloomberg: визит Байдена в Украину пока не планируется

Визит президента США Джо Байдена в Украину пока не планируется. Ожидается, что Киев посетит высокопоставленный американский чиновник.﻿ Об этом ссылаясь на Bloomberg, сообщает РБК-Украина.

Как сообщили агентству в Белом доме, визит Байдена в Украину пока не рассматривается. Киев с визитом может посетить высокопоставленный чиновник. При этом не уточняется, о ком именно идет речь.

Напомним, вчера Байден заявил о готовности приехать в Киев.

Отметим, за последние дни Украину с визитом посетили несколько лидеров из разных стран. Так, 10 апреля в Киев приезжал канцлер Австрии Карл Нехаммер.