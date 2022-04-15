РосСМИ: китайский автогигант Lifan свернул продажи в России

Китайский автопроизводитель Lifan свернул продажи в России. С начала 2022 года в стране не было зарегистрированного ни одного нового автомобиля.﻿ Об этом ссылаясь на "Коммерсант", сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что на данный момент нет предложений о продаже новых Lifan в России. Кроме того, не отвечает официальная "горячая линия", а страницы в социальных сетях не обновляются. Новые автомобили также отсутствуют в дилерских центрах.

При этом на российском сайте Lifan все еще есть информация о продаже седанов Solano II и Murman, хэтчбека X50, а также кроссоверов X60, X70 и MyWay. Однако цены на них соответствуют прайсам за 2017 год.

Отметим, еще несколько лет назад Lifan входил в список самых популярных китайских брендов на российском авторынке.

Напомним, ранее сообщалось, что японский Nissan останавливает сборку автомобилей в России.

А французский Renault изучает возможность сворачивания деятельности в этой стране.