Оксана Марченко дала пресс-конференцию в Москве

Оксана Марченко, жена задержанного лидера прокремлевской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука дала большую пресс-конферецию в Москве и потребовала освободить ее мужа, сообщает Новое время.

После того, как бывшая украинская телеведущая и супруга, задержанного СБУ, лидера партии ОПЗЖ Виктор Медведчука, Оксана Марченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Турции Рэджепу Эрдогану, она собрала пресс-конференцию для российских СМИ в Москве.

На пресс-конференции Марченко сидела в черной защитной маске для лица, пожаловавшись, что «сейчас она выглядит очень плохо и не хочет, чтобы в таком виде ее видел ее муж» , а свое заявление читала с листика.

Марченко показала на большом экране две фотографии Виктора Медведчука, ранее обнародованные СБУ после задержания СБУ. В своей речи она заявила, что на лице Медведчука видно следы пыток: «гематомы и синяки, которые пытались прикрыть волосами». Она считает, что ее мужа избивали в первые часы после задержания и видит «синие опухшие уши, которые служат индикатором физического насилия».

«Я обращаюсь ко всем, кто меня слышит. Как пишут в соцсетях, максимальный репост. Я взываю за помощью в установлении реального местонахождения моего мужа. Я обращаюсь за помощью в прекращении физических и психологических пыток, я обращаюсь за помощью в обеспечении медицинского надзора» , — сказала она.

И добавила, что требует допустить к Медведчука адвоката Бертрана Мольмандье.

Также, она пожаловалась, что не может лично разыскать мужа в Украине, так как ей, по ее словам, поступают угрозы.

«Я не могу сама лично это сделать из-за продолжающих поступать в мой адрес угроз расправы» , — сказала она, пожаловавшись на «беспрецедентное беззаконие» в Украине.

Напомним, Оксана Марченко покинула территорию Украины 18 февраля до начала вторжения России в Украину. По данным СМИ, автомобиль Марченко вместе с двумя мужчинами (предположительно охранниками) выехал в Беларусь через КПП в Черниговской области.

Виктора Медведчука сотрудники СБУ задержали 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.