Энергетики возобновили работу ключевой подстанции Ирпеня

Энергетики ДТЭК возобновили работу ключевой подстанции Ирпеня, от которой питается подавляющее большинство потребителей города, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

"Теперь, когда города освобождены от захватчиков, восстановление электроснабжения пойдет значительно быстрее. С 8 апреля в Ирпенском районе было восстановлено более половины сетей 10 кВ. Несколько часов назад было подключено ключевую ирпенскую подстанцию, от которой питается подавляющее большинство потребителей города" , - сказал он.

Галущенко поблагодарил за работу местном облэнерго - "ДТЭК Киевские региональные электросети".

"Мы пообщались с представителями местного облэнерго. Специалисты компании (ДТЭК, - ред.) восстанавливали линии электропередач даже под обстрелами, рискуя своей жизнью. Это было крайне важно для всех, кто скрывался в подвалах от российских палачей" , - отметил Галущенко.

Министр также сообщил, что сейчас продолжаются работы по восстановлению распределительных сетей и в первую очередь происходит заживление объектов критической инфраструктуры.

Также он выразил благодарность западным партнерам Украины, за предоставленное оборудование для ремонта электросетей.