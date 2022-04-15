Рада освободила от призыва студентов и преподавателей ПТУ
Список лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, дополнили отдельными категориями, сообщает Новое время.
Вчера, 14 апреля 2022 года, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом изменения в статью 23 Закона О мобилизационной подготовке и мобилизации относительно отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации некоторых категорий граждан.
Согласно обновленному законодательству, учащиеся и преподаватели заведений профессиональной (профессионально-технического) образования не будут подлежать призыву военную службу во время мобилизации.
Внесенные в законодательство изменения обезопасят от угрозы срыва проведения учебного процесса и практической подготовки в учреждениях профессионального образования и будут способствовать наполнению рынка труда квалифицированными рабочими:
- строителями;
- электриками;
- машинистами;
- токарями;
- сантехниками и т.д.
В министерстве понимают, что в условиях военного и послевоенного периода рынок труда будет остро испытывать потребность в специалистах рабочих профессий.
"Нехватка квалифицированных рабочих может стать препятствием в скорейшем восстановлении экономики и страны в целом, поэтому непрерывная подготовка рабочих в профессиональных заведениях (профессионально-технического) образования имеет чрезвычайно важное значение", — отметили в МОН Украины