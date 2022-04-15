Рада освободила от призыва студентов и преподавателей ПТУ

Список лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, дополнили отдельными категориями, сообщает Новое время.

Вчера, 14 апреля 2022 года, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом изменения в статью 23 Закона О мобилизационной подготовке и мобилизации относительно отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации некоторых категорий граждан.

Согласно обновленному законодательству, учащиеся и преподаватели заведений профессиональной (профессионально-технического) образования не будут подлежать призыву военную службу во время мобилизации.

Внесенные в законодательство изменения обезопасят от угрозы срыва проведения учебного процесса и практической подготовки в учреждениях профессионального образования и будут способствовать наполнению рынка труда квалифицированными рабочими:

строителями;

электриками;

машинистами;

токарями;

сантехниками и т.д.

В министерстве понимают, что в условиях военного и послевоенного периода рынок труда будет остро испытывать потребность в специалистах рабочих профессий.