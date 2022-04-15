Рада освободила от призыва студентов и преподавателей ПТУ

Рада освободила от призыва студентов и преподавателей ПТУ

Список лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, дополнили отдельными категориями, сообщает Новое время.

Вчера, 14 апреля 2022 года, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом изменения в статью 23 Закона О мобилизационной подготовке и мобилизации относительно отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации некоторых категорий граждан.

Согласно обновленному законодательству, учащиеся и преподаватели заведений профессиональной (профессионально-технического) образования не будут подлежать призыву военную службу во время мобилизации.

Внесенные в законодательство изменения обезопасят от угрозы срыва проведения учебного процесса и практической подготовки в учреждениях профессионального образования и будут способствовать наполнению рынка труда квалифицированными рабочими:

  • строителями;
  • электриками;
  • машинистами;
  • токарями;
  • сантехниками и т.д.

В министерстве понимают, что в условиях военного и послевоенного периода рынок труда будет остро испытывать потребность в специалистах рабочих профессий.

"Нехватка квалифицированных рабочих может стать препятствием в скорейшем восстановлении экономики и страны в целом, поэтому непрерывная подготовка рабочих в профессиональных заведениях (профессионально-технического) образования имеет чрезвычайно важное значение", — отметили в МОН Украины

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