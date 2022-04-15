ГПСУ: РФ второй раз за день обстреляла позиции украинских пограничников

Во второй половине дня, 15 апреля, российские войска во второй раз за день обстреляли позиции украинских пограничников в Черниговской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Повторный обстрел пограничных позиций на Черниговщине! 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра выпущены с территории РФ после обеда сегодня" , - говорится в сообщении.

Пострадавших пограничников и местного населения нет.

Данные уточняются.

фото: ГПСУ

Напомним, ГНСУ сообщало о минометном обстреле позиций украинских пограничников сегодня утром. Пострадавших не было.