ГПСУ: РФ второй раз за день обстреляла позиции украинских пограничников
Во второй половине дня, 15 апреля, российские войска во второй раз за день обстреляли позиции украинских пограничников в Черниговской области.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
"Повторный обстрел пограничных позиций на Черниговщине! 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра выпущены с территории РФ после обеда сегодня", - говорится в сообщении.
Пострадавших пограничников и местного населения нет.
Данные уточняются.
Напомним, ГНСУ сообщало о минометном обстреле позиций украинских пограничников сегодня утром. Пострадавших не было.