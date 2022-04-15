Полиция: на Киевщине нашли уже 900 тел погибших гражданских

По состоянию на пятницу, 15 апреля, в Киевской области нашли тела 900 гражданских, убитых российскими оккупантами. Об этом заявил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов на брифинге, сообщает Корреспондент.

"С прискорбием скажу, что сегодня уже 900 тел погибших гражданских, которых мы нашли и передали судмедэкспертам" , - отметил он.

Ранее сообщалось, что число убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области превысило 400 человек. Из-под завалов двух домов в Бородянке достали 26 тел.