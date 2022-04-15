Украина заканчивает работу над первой частью опросника на членство в ЕС

Украина завершает работу над первой частью анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском союзе. ﻿Об этом информировал Офис президента, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Во время совещания с Владимиром Зеленским чиновники обсудили прогресс в работе над анкетой.

"Речь шла о завершении работы над первой частью анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Опросник президенту Владимиру Зеленскому передала 8 апреля в Киеве президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн" , - говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, Еврокомиссия пообещала, что сформирует вывод относительно членства Украины в ЕС летом этого года.