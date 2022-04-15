Украина заканчивает работу над первой частью опросника на членство в ЕС
Украина завершает работу над первой частью анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Об этом информировал Офис президента, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Во время совещания с Владимиром Зеленским чиновники обсудили прогресс в работе над анкетой.
"Речь шла о завершении работы над первой частью анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Опросник президенту Владимиру Зеленскому передала 8 апреля в Киеве президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн", - говорится в заявлении пресс-службы.
Напомним, Еврокомиссия пообещала, что сформирует вывод относительно членства Украины в ЕС летом этого года.