В Минобороны пока не прогнозируют применения Россией ядерного оружия
Украинская разведка и иностранные партнеры пока не видят признаков того, что Россия может применить против Украины ядерное оружие, заявил пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник на брифинге в медиацентре "Украина", сообщает Украинская правда.
"Ядерное оружие – это так называемый последний козырь РФ. Пока мы не видим признаков того, что Россия может применить это оружие. Таких сведений нет у нашей разведки.
Также наши иностранные партнеры и иностранные разведки, с которыми у нас есть сотрудничество и обмен информацией, пока этого не подтверждают", - сказал он.
В то же время, Мотузяник добавил, что Украина должна быть готова к любому развитию ситуации,
"в том числе, возможно, и к такому очень негативному прецеденту".
"По состоянию на данный момент мы не прогнозируем этого", – повторил он.