В Минобороны пока не прогнозируют применения Россией ядерного оружия

Украинская разведка и иностранные партнеры пока не видят признаков того, что Россия может применить против Украины ядерное оружие, заявил пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник на брифинге в медиацентре "Украина", сообщает Украинская правда.

"Ядерное оружие – это так называемый последний козырь РФ. Пока мы не видим признаков того, что Россия может применить это оружие. Таких сведений нет у нашей разведки.

Также наши иностранные партнеры и иностранные разведки, с которыми у нас есть сотрудничество и обмен информацией, пока этого не подтверждают" , - сказал он. ﻿

В то же время, Мотузяник добавил, что Украина должна быть готова к любому развитию ситуации, "в том числе, возможно, и к такому очень негативному прецеденту".