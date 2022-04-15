Минобороны: в ОРДЛО сорван план принудительной мобилизации

План по мобилизации 26 тыс. "резервистов" с территории ОРДЛО в сухопутные войска РФ фактически сорван. Об этом сказал на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник, сообщает Укринформ.

"Мужчины призывного возраста (18-65 лет) всячески избегают призыва, не желая становиться "пушечным мясом" в армии оккупанта. Согласно предварительным планам, за счет мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ. Однако эта задача не выполнена" , - отметил Мотузяник.

С личным составом, который все же удалось привлечь, не проводится какая-либо военная подготовка или инструктажи. Также их снабжают непригодным для использования амуницией и оружием.

По его словам, представители армии РФ, которые проводят рекрутинг, обещают привлекать "новобранцев" к задачам обеспечения контроля над оккупированными территориями, охраны дорог и военных объектов, улучшения оборонных позиций.