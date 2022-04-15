Италия обратилась в Международный суд из-за зверств РФ в Украине
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что зверства, которые российские войска совершают в Украине с начала вторжения, очевидны, сообщает Укринформ.
«Италия не располагает деталями, чтобы оценить, имеет ли место геноцид в Украине, но зверства очевидны, как убитые дети и убитые мирные жители», - цитирует ANSA слова Ди Майо.
Он добавил, что Италия уже обратилась в Международный уголовный суд оценить доказательства этих зверств РФ.
«Я считаю, что Путин не подает сигналов о мире, когда говорит, что они должны завершить операцию (в Украине – ред.). По этой причине мы должны продолжать санкции (против РФ – ред.)», - сказал министр.
Ди Майо также выразил надежду, что православная Пасха может стать возможностью убедить россиян согласиться на прекращение огня.
«Мы работаем над этим, потому что это единственный способ эвакуировать с востока Украины, где усиливаются атаки, мирное население и детей подальше от российских бомб», - заявил он.