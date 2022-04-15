Италия обратилась в Международный суд из-за зверств РФ в Украине

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что зверства, которые российские войска совершают в Украине с начала вторжения, очевидны, сообщает Укринформ.

«Италия не располагает деталями, чтобы оценить, имеет ли место геноцид в Украине, но зверства очевидны, как убитые дети и убитые мирные жители» , - цитирует ANSA слова Ди Майо.

Он добавил, что Италия уже обратилась в Международный уголовный суд оценить доказательства этих зверств РФ.

«Я считаю, что Путин не подает сигналов о мире, когда говорит, что они должны завершить операцию (в Украине – ред.). По этой причине мы должны продолжать санкции (против РФ – ред.)» , - сказал министр.

Ди Майо также выразил надежду, что православная Пасха может стать возможностью убедить россиян согласиться на прекращение огня.