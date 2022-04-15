Ляшко рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине

Часть медучреждений, которые раньше помогали больным с коронавирусом, больше не могут ни помогать людям с симптомами коронавируса, ни подавать корректную статистику заболевших. Тем не менее в украинских больницах находится 2,9 тысячи больных COVID-19, сообщает Українські Новини.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время всеукраинского телемарафона 15 апреля.

"На первой неделе войны мы регистрировали 4 тысячи случаев в сутки, затем произошел спад до 2,5 тысячи, сейчас в последнюю неделю апреля у нас 400 случаев в сутки" , — говорит он.

Ляшко отметил, что на самом деле неизвестно, сколько человек на самом деле болеют. Больницы в Донецкой, Луганской и Харьковской областях подавать корректную информацию о заболевших не могут.

Кроме того, глава Минздрава заявил, что у большинства людей болезнь проходит в легкой форме, а вакцинированные обходятся без госпитализации. Однако все еще случаются сложные случаи заболевания, нуждающиеся в кислородной и реанимационной помощи.

Также Ляшко рассказал, что вакцинация от коронавируса идет медленно. За март прививки получили 355 тысяч человек, за апрель – 77 тысяч.