ОК "Юг": оккупанты пытались захватить пост ВСУ в Николаевской области

В Николаевской и Херсонской областях враг дерзко наносит ракетно-артиллерийские удары по оккупированным им населенным пунктам, где сам же оставил предварительно выбранные позиции, во дворах жилых домов, школах, других объектах инфраструктуры. Об этом информировало Оперативное командование "Юг", сообщает Укринформ.

"Таким образом, рашисты, коварно прячась за мирным населением, как за живым щитом, пытаются склонить тех же местных к ошибочному мнению, что обстрелы населенных пунктов – это дело украинских военных, а их миссия - так называемых освободителей" , - говорится в Фейсбуке﻿.

В течение ночи враг пытался захватить наблюдательный пост в Николаевской области и провести разведку наших позиций на Херсонщине. Обе попытки были неудачные: атака на пост отражена, а разведывательная группа уничтожена.

Общие потери врага только за эту ночь составили 22 рашиста и 3 единицы техники.

Обстановка в Черноморской операционной зоне остается напряженной. Получив разгромное поражение как по корабельному составу, так и по имперским амбициям, вражеские силы взбешенно выискивают способ мести, усиливая воздушную разведку, активизировав ракетные атаки, диверсионную и агитационную деятельность.

Но силы охраны и обороны юга Украины наготове: БПЛА-разведчик на Одесчине прицельно уничтожен ПВО, агитаторы и коллаборанты сталкиваются с сознательной проукраинской позицией местного населения юга Украины и попадают в компетентные органы.

Военные призывают сохранять спокойствие и взвешенность, тщательно проверять информацию на правдивость, а по сигналам тревог действовать четко и быстро.