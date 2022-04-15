CNN: Запад предрекает затяжную войну в Украине

Американские и европейские чиновники считают, что скорого окончания войны между Россией и Украиной не видно. Об этом говорится в материалах CNN, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен сказал европейским союзникам, что война в Украине может продлиться до конца 2022 года.

По словам некоторых официальных лиц, нет никаких признаков того, что конечные цели президента России Владимира Путина изменились.

Как заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, бои продлятся "месяцами или даже дольше".

Двое других европейских чиновников говорят, что бои на востоке Украины могут длиться от четырех до шести месяцев, а затем зайти в тупик.