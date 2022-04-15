Подоляк призвал арестовывать российских политиков
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал к объявлению в розыск российских политиков, которые призывают к бомбардировкам Киева и убийству украинцев, сообщает Корреспондент.
"В России разные субъекты, которые потерялись во времени, прямо сейчас предлагают максимально жестоко бомбить центр Киева и обязательно уничтожать мирных людей. Массово уничтожать. С наибольшими разрушениями. Включая президента Зеленского. А это уже вполне конкретные уголовные производства", - пишет он в Телеграм.
"Медведев (вечно пьяный), Володин (спикер парламента, которого нет), Миронов, Константинов (банальный крымский вор), десятки других политиков и чиновников. Это без учета их традиционно извращенных толстяков-пропагандистов. Достаточно выставить на этих субъектов "красные" розыскные карты. Для начала. Дальше – больше. Пора бы уже нам действительно готовиться к массовым арестам субъектов, которые с каждым днем все более откровенно требуют массовых смертей украинцев", - отметил Подоляк.