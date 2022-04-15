Подоляк призвал арестовывать российских политиков

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал к объявлению в розыск российских политиков, которые призывают к бомбардировкам Киева и убийству украинцев, сообщает Корреспондент.

"В России разные субъекты, которые поте﻿рялись во времени, прямо сейчас предлагают максимально жестоко бомбить центр Киева и обязательно уничтожать мирных людей. Массово уничтожать. С наибольшими разрушениями. Включая президента Зеленского. А это уже вполне конкретные уголовные производства" , - пишет он в Телеграм.