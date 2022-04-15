Минобороны: врагу не удается полностью захватить Мариуполь

В Мариуполе идут тяжелые бои, полностью захватить этот город войскам РФ не удается. Об этом сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, представитель Министерства обороны Александр Мотузяник, сообщает Укринформ.

«Соединение двух военных формирований в Мариуполе является блестящей тактической операцией. Ситуация в Мариуполе сложная и тяжелая, сейчас идут бои. Российская армия постоянно привлекает дополнительные подразделения для штурма этого города, сейчас идут активные бои у завода Ильича и в портовой зоне Мариуполя. Но полностью захватить этот город россиянам не удается» , – сказал Мотузяник.

Он заверил, что ВСУ сделают все возможное для того, чтобы деблокировать Мариуполь.