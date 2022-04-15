Вступительная кампания-2022 в условиях войны: что нужно знать

Из-за войны, которую РФ развязала в Украине, в 2022 году альтернативой традиционному ВНО станет национальный мультипредметный тест (НМТ), сообщает Апостроф.

Об этом пишет народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

НМТ, на выполнение которого отводится 80 минут, включает в себя три блока по двадцать заданий: по украинскому языку, математике и истории Украины.

Для участия в мультипредметном тестировании необходимо зарегистрироваться до 19 апреля.

Стоит отметить, что НМТ можно сдавать как в Украине, так и в странах Восточной Европы. Подать необходимые документы, пройти собеседование, творческий конкурс и профессиональное испытание можно дистанционно.

Какие документы понадобятся для поступления – в инфографике ниже.