Разведка: в РФ останавливается производство танков

В Российской Федерации останавливается производство новых танков из-за финансовых проблем и отсутствия импортных комплектующих.﻿ Об этом заявило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщает Укринформ.

"На российском «Уралвагонзаводе» пытаются преодолеть кризис, возникший в результате введенных санкций. «Уралвогонзавод» (Нижний Тагил) – это российский производитель бронетехники, в первую очередь, основного танка РФ Т-72. С начала войны в Украине предприятие столкнулось с многочисленными финансовыми проблемами. Увеличение процентных ставок по кредитам, отсутствие средств для обслуживания валютных кредитов, повышение цен на материалы и комплектующие (в частности, бронированную сталь) – эти и другие проблемы значительно усложнили производство большинства видов военной техники" , - информирует ГУР в Телеграме﻿ .﻿

Отмечается, что, несмотря на широко разрекламированное «импортозамещение», Россия не может самостоятельно продолжать выпуск высокотехнологичного оружия без продолжения поставок импортных комплектующих.

"Следовательно, завод вынужден искать решение финансовых проблем, в том числе требуя стопроцентной предоплаты по государственным контрактам. Останавливается производство новой техники, в том числе танков Т-90 и Т-14 (Армата)" , - сообщили в ГУР.

Согласно информации украинской разведки, на «Уралвагонзаводе» создан «оперативный штаб». Основным направлением работы он определил ремонт военной техники, поврежденной в войне с Украиной.