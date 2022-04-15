Полиция: на Киевщине были оккупированы 180 населенных пунктов

В Киевской области войсками рф были захвачены в общей сложности 180 населенных пунктов. Об этом на брифинге заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, сообщает Укринформ.

«Их (населенных пунктов – ред.) было оккупировано 180 в Киевской области. Мы собираем всю информацию, и основные направления – это поиск мародеров, фиксация преступлений армии рф, фиксация разрушений, ищем коллаборантов. Отдельный вопрос, конечно, это то, что, к сожалению, мы находим тела наших погибших граждан, убитых российской армией» , – заявил Небытов.

Говоря о массовых захоронениях граждан, он уточнил, что люди были убиты из стрелкового оружия.

«То есть, мы понимаем, что во время оккупации армия рф устанавливала определенный режим, пыталась отыскать людей, оказывающих влияние на громаду, и заставить их работать на рф, то есть – влиять на местное население с целью поддержки их действий» , – проинформировал Небытов.

Начальник полиции Киевщины напомнил и об убийстве семьи главы Мотыжинской сельской громады Ольги Сухенко. Он отметил, что ее тело, тела ее мужа и сына были найдены, осмотрены и направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Кроме того, комментируя преступление в селе Шевченково, где в подвале были обнаружены тела шести убитых захватчиками украинцев, он заявил, что правоохранители установили личности уже пяти из них.

Один мужчина, как установили правоохранители, во время захвата села в середине марта получил звонок от знакомого о том, что российские солдаты возле железнодорожных путей издеваются над двумя женщинами. Этот гражданин выбежал из дома, и больше его никто не видел.

По информации Небытова, еще двое – братья, тоже местные жители, не относившиеся ни к территориальной обороне, ни к военным формированиям, были обычными гражданами; они были замучены и убиты выстрелами.

«Также был один гражданин, местный житель, который в день исчезновения ехал на велосипеде по селу Шевченково, его застрелили» , – проинформировал начальник областной полиции.

По его словам, во всех временно захваченных городах и селах на сегодняшний день возобновлена ​​работа полицейских.