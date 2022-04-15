Верещук: сегодня удалось эвакуировать более 2,8 тыс человек

В пятницу, 15 апреля, было эвакуировано более 2,8 тыс. человек. Об этом заявила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Укринформ.

"Всего за сегодня эвакуировано 2 864 человека. По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска за сегодняшний день на собственном транспорте до Запорожья доехали 2 494 человека. Из них из Мариуполя - 363 человека ", - проинформировала Ирина Верещук.

2 131 человек доехал из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная и поселка Горское в Луганской области, несмотря на постоянные обстрелы, сегодня была организована эвакуация для 370 человек.