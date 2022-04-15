Зеленский предупредил мир о ядерной угрозе со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил международное сообщество о необходимости быть готовым к тому, что кремлевский лидер Путин может применить ядерное или химическое оружие в войне против Украины.﻿ Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает Укринформ.

«Не только я - весь мир, все страны должны быть обеспокоены этим, поскольку эта информация может быть нереальной, но это может быть правдой» , - сказал Зеленский.

По его словам, россияне могут применить тактическое ядерное оружие, а также химические боеприпасы, поскольку жизнь мирного населения для них ничего не стоит. В связи с этим Президент подчеркнул, что нужно «не бояться, а быть готовыми» к такому развитию событий.

«Однако это вопрос не к Украине - не только к Украине - но и ко всему миру, я думаю» , - заметил глава государства.

Мир должен быть готов к применению россией ядерного оружия - Зеленский

Как сообщалось, ранее директор ЦРУ Билл Бернс заявил, что Соединенные Штаты серьезно воспринимают потенциальную возможность применения россиянами ядерных боеприпасов малой мощности на фоне провалов в наступательной операции россии.