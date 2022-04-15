CNN: США приступили к отправке новой партии вооружений в Украину

Первый транш вооружения и техники из нового пакета помощи на $800 миллионов, утвержденных президентом США Байденом два дня тому назад, поступит в Европу в течение следующих суток.﻿ Об этом передает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Министерства обороны США, сообщает Укринформ.

"Ожидается, что первый рейс с новой помощью от США в размере $800 миллионов прибудет в регион в течение следующих 24 часов" , - говорится в статье.

Отмечается, что новый транш оборонной помощи будет доставлен к границе Украины, откуда будет транспортироваться украинской стороной в места назначения.

Список вооружений из первой партии не разглашается. Однако ранее в Пентагоне заявили, что, прежде всего, будут обеспечиваться самые необходимые потребности ВСУ, такие, как гаубицы и боеприпасы к ним, а также противоартиллерийские радары.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден 13 апреля объявил о выделении нового пакета оборонной помощи Украине на общую сумму $800 миллионов. Он включает, в частности, вертолеты Ми-17, предназначавшиеся для Афганистана, гаубицы калибра 155-мм, боевые беспилотники Switchblade, а также другое вооружение и технику. Новый пакет помощи от США – в отличие от предыдущих – предусматривает выделение тяжелого вооружения и более сложных оборонительных систем.