Минобороны: РФ впервые применила дальнюю авиацию в Мариуполе

Российские войска впервые с начала военной агрессии применили для бомбовых ударов дальние бомбардировщики Ту-22М3. Об этом во время брифинга заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник, сообщает Корреспондент.

"Впервые с начала вооруженной агрессии бомбы были сброшены дальними бомбардировщиками Ту-22М3. Этот авиаудар был нанесен по Мариуполю" , - сказал спикер.

По словам спикера Минобороны, российские оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на подготовке к наступлению на востоке Украины, установлении контроля над Донецкой и Луганской областями и обеспечении так называемого сухопутного коридора с территорией временно оккупированного Крыма.