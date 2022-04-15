ОВА: войска РФ нанесли ракетные удары по Киевщине

Российские оккупанты в пятницу, 15 апреля, нанесли три ракетных удара по объектам в Киевской области. Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Александр Павлюк, сообщает Корреспондент.

"Только сегодня было нанесено три ракетных удара по объектам в Киевской области. Мы не исключаем возможности повторных ударов по любым объектам и к этому надо быть готовым" , - отметил он в эфире национального телемарафона.

По словам Павлюка, сохраняется опасность возвращения ударной группировки в направлении Киева, опасность заминированных территорий на деоккупированных территориях, возможность нанесения ракетных ударов противником как в Киеве, так и по всей Украине.

Глава Киевской ОВА рекомендовал жителям пока не возвращаться в столицу.

О том, что угроза Киеву не исчезла, сообщил также начштаба Киевской городской военной администрации Сергей Корнейчук.

По его словам, сейчас пункты управления и центры принятия решений находятся в защищенных местах, информация о которых закрыта.

Корнейчук отметил, что развернуты системы ПВО, в т.ч. те, что поступили от западных партнеров, мощности усилены, а опыт - учтен.

Кроме того, оптимизируется количество блокпостов в городе. Лишние ежедневно убираются.

По словам Корнейчука, ДРГ в городе остались, хоть они и не активны.