Генштаб: враг безрезультатно пытался штурмовать Марьинку

Российские захватчики пытаются вести наступление на отдельных направлениях. На Донецком направлении противник пытался провести штурм Марьинки, но безуспешно. Об этом заявила пресс-служба Генштаба ВСУ, сообщает Укринформ.

«В течение текущих суток на всех направлениях обстановка существенно не изменилась. Враг не прекращает наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры на территории Украины и пытается вести наступление на отдельных направлениях. Продолжаются авиационные удары по городу Мариуполю. Продолжается частичная блокада Харькова. На Донецком направлении противник пытался провести штурм Марьинки, но безуспешно» , - информировал Генштаб в Фейсбуке.

Как отмечается, в нарушение норм Международного гуманитарного права оккупанты на временно занятых территориях продолжают ущемлять права граждан Украины. Нарушая правила ведения войны, диверсионно-разведывательные группы врага для проведения диверсий на территории Украины похищают или, угрожая физической расправой, забирают автомобильный транспорт и гражданскую одежду у местных жителей.

Российские оккупанты, с целью подавления сопротивления украинцев, проводят фильтрационные мероприятия и поиск лиц, имеющих отношение к военной службе.

Кроме того, во временно занятых врагом районах Луганской области фиксируется использование зданий и близлежащих территорий общеобразовательных учреждений для обустройства дополнительных полевых госпиталей, мест размещения вооружения, боеприпасов и военной техники.

В отдельных населенных пунктах враг пытается имитировать выборы и незаконно назначать "органы местного самоуправления" из числа местных жителей, лояльных к оккупационным властям.

В Генштабе также подчеркнули, что подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать определенные оборонные рубежи, наносить врагу потери и постепенно освобождать населенные пункты от войск российских захватчиков.